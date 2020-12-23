Погибший в Москве журналист просил исключить версию суицида в случае его смерти

В ночь на 23 декабря на Беломорской улице в Москве обнаружили тело сотрудника «Вечерней Москвы» Михаила Бударагина.

Об этом сообщило само издание, в котором публицист работал в последнее время.

Бударагину было 36 лет, в «Вечерней Москве» он возглавлял отдел спецкоров и обозревателей. В правоохранительных органах рассказали, что журналист погиб в результате многочисленных травм.

Точная причина трагедии не называется, однако известно, что в настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего: смерть в результате насильственных действий и суицид.

Как пишет Lenta.ru, незадолго до смерти Бударгин в своем Telegram-канале оставил запись, в которой предупредил о том, что не намерен лишать себя жизни. «Возможно, со мной что-то случилось, если вы это читаете. Все, что может быть похоже на самоубийство, им не является», – цитирует издание пост журналиста.

Михаил Бударагин окончил филологический факультет Новгородского государственного университета по специальности «учитель литературы». До 2007-го он работал редактором сайта партии «Единая Россия». Кроме того, Бударагин входил в состав политсовета «Молодой гвардии Единой России».

Журналист сотрудничал с изданиями «Известия», Взгляд.ру, GlobalRus.ru и с газетой «Культура». Также он работал шеф-редакторм сайта «Актуальные комментарии».

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