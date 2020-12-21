Москвичей предупредили о рассылке лжеуведомлений о задолженностях по оплате ЖКУ

В столичном департаменте ЖКХ сообщили о случаях мошенничества под видом рассылки поддельных уведомлений о долгах.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента, злоумышленники отправляют по электронной почте оповещения о несуществующих задолженностях с просьбой погасить их. Если пользователь решает провести оплату указанным в письме способом и вводит данные банковской карты, мошенники получают доступ к счету и могут снять с него средства.

Москвичей просят быть внимательными и проверять информацию о том, кто высылает квитанцию, прежде чем оплачивать ее.

Отмечается, что долговые уведомления могут приходить гражданину по e-mail, только если он подписался на соответствующую услугу в личном кабинете на mos.ru. «В подлинном текущем ЕПД всегда указаны ФИО и адрес плательщика, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, начисления по виду услуги, льготы и перерасчеты, общая и жилая площади квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата создания ЕПД и дата последней оплаты», – указывается в сообщении департамента ЖКХ.

Если полученное письмо вызывает подозрение, следует обратиться за помощью в управляющую организацию, адрес которой указан в ЕПД, либо в центры госуслуг «Мои документы». Также можно позвонить по единой горячей линии +7 (495) 777-77-77.