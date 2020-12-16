Бившая детей медсестра в Новосибирске приговорена к году исправительных работ

В Мировом суде 3-го судебного участка Новосибирска сообщили о вынесенном вердикте медсестре местной туберкулезной больницы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ноябре пациентка стационара начала видеосъемку в палате после того, как увидела, что медсестра ударила ребенка, который рано проснулся и вышел в коридор. Ей удалось заснять, как женщина в очередной раз схватила девочку за волосы, а после швырнула на койку.

По факту обнародования видео и резонанса в СМИ в больнице прошла проверка прокуратуры и Росздравнадзора. Инициатором проверки стал областной Минздрав. Всего было возбуждено три уголовных дела, пишет ТАСС.

Подсудимая по фамилии Андриянова, которая попала в кадр, была приговорена к году исправительных работ с удержанием 10% дохода в счет государства. Из медучреждения она была уволена сразу после появления публикаций в СМИ. На суде женщина признала вину и принесла извинения.

Также выяснилось, что Минздрав региона в течение нескольких лет не проводил плановых проверок в медучреждении, где произошел инцидент. В отношении ведомства вынесено представление.