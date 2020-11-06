Медсестру из тубдиспансера Новосибирска уволят за то, что она швырнула ребенка

Новосибирский Минздрав прокомментировал инцидент в местной туберкулезной больнице, где медсестра за волосы швырнула ребенка на койку.

Речь идет о видео, где медсестра детского отделения вносит из коридора за волосы малолетнюю девочку и швыряет ее на постель. После этого видно, как она ругает девочку и затем поворачивается к камере. Съемку вела мать одного из детей, расположенных в палате. До этого она также видела, как эта же сотрудница ударила ребенка по лицу и решила вести съемку.

«Медсестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры», — цитирует заявление областного Минздрава NGS.ru.

Также создана комиссия из руководства больницы и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области для расследования инцидента.

По этому факту назначена проверка местного управления Следственного комитета.

Год назад из Челябинской больницы уволился главврач. Это случилось после инцидента, когда нянечка вытерла одной из пациенток лицо половой тряпкой.