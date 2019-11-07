Уволился главврач больницы в Миассе, где половой тряпкой мыли лицо пациентки

Главный врач больницы №2 города Миасса Денис Маханьков покинул свою должность 7 ноября, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщил портал «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

Ранее в это медучреждение приехала с проверкой комиссия Минздрава региона совместно с замгубернатора Ириной Гехт. Визит был связан с распространенной в сети видеозаписью, где видно, как нянечка вытирает лицо одной из пациенток половой тряпкой.

Отмечается, что у пациентки имеется органическое повреждение личности и она часто не может себя контролировать. В тот раз она испражнилась на кровать, что и вызвало недовольство нянечки.

Назначенный и. о. главного врача обязан будет определить ответственность для виновников инцидента из числа персонала и устранить все выявленные Минздравом нарушения.