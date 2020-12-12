Ископаемые на Луне и итальянец с русским гражданством. Новости к утру 12 декабря

Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, живущий в Красноярске, получил российский паспорт, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД. Ранее он попросил гражданство у президента Владимира Путина во время видеосвязи с волонтерами разных регионов РФ.

Дзанетти заявлял, что уже восемь лет проживает в Красноярском крае, а во время пандемии помогал пенсионерам. Паспорт итальянцу вручал начальник краевого управления МВД.

Россия вслед за США намерена заняться поиском полезных ископаемых на Луне. Об этом стало известно из публикации на портале госзакупок, пишет «Интерфакс». Для этого в том числе будет предназначен разрабатываемый космический комплекс «Нуклон».

Этот же механизм будет рассчитан для картографирования, чтобы выбрать наиболее оптимальное место для посадки и размещения стационарной станции.

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране начнется не менее, чем через 24 часа. Это заявление он сделал вслед за одобрением Управления по вопросам качества медикаментов двух вакцин от COVID-19. Речь идет о препаратах производства Pfizer и BioNTech, пишет ТАСС.

«Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории», — написал политик в Твиттере.

В Петербурге на 75-м году жизни скончался ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов, сообщает «Новая газета» со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Ученый последние дни находился на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице №122.

Лев Щеглов был одним из ведущих экспертов в области сексологии в постсоветской России и активно выступал с популяризацией сексуального просвещения в общественных дискуссиях.