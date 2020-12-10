В Омске 2-летняя девочка погибла от рук матери из-за крошек хлеба

В Омске 28-летней женщине грозит 13 лет лишения свободы из-за убийства двухлетней дочери, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Известно, что подозреваемая разозлилась на малолетнего ребенка из-за того, что она раскрошила хлеб. В итоге она начала заталкивать крошки от хлеба девочке в рот, из-за чего та в итоге задохнулась.

Женщина была пьяной на момент совершения преступления.

Ее сожитель спрятал труп ребенка, а сам скончался от алкогольного отравления спустя десять дней. Мать погибшей пыталась изначально свалить вину на него при задержании, но позже дала признательные показания.

В полицию обратилась подруга женщины, которая обеспокоилась пропажей ребенка.

Год назад в том же регионе мужчина убил пасынка из-за того, что тот сутулился во время выполнения домашнего задания. После совершенного мужчина неделю прятался в лесу.