В 12 регионах России вернулась очная форма обучения вместо дистанционной

Каждый седьмой регион России вернул школьников на форму очного обучения с дистанционного.

Об этом пишет NEWS.ru, со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, выступишего в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже 12 регионов — Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы — вышли из дистанционного обучения и продолжают очное обучение», — сообщил чиновник.

Кравцов уточнил, что сейчас в России всего 27 школ находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

В конце ноября в Нижнем Новгороде родители школьников выходили на протестные акции с требованием вернуть форму очного образования в школах.