С 1 декабря россиян будут информировать о льготах в электронном формате

С 1 декабря 2020 года для граждан России действует новая государственная услуга — информирование о льготах. Об этом пишет электронная газета «Век».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «у людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например, через портал Госуслуги или по телефону». Он отметил, что многие граждане сейчас даже не знают, какие льготы им положены.

Медработники также с помощью портала Госуслуги могут сообщать о проблемах с выплатой специального денежного коэффициента за диагностирование и лечение больных коронавирусом, который правительство назначило с 1 ноября этого года. Подать жалобу можно будет как на отсутствие самой денежной суммы, так и на её задержку или выплату в неполном объёме.