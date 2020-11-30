Сыну банкира Лебедева не позволили стать бароном Московским

Однако королева Елизавета II все равно даровала ему пожизненный титул по представлению премьер-министра Бориса Джонсона – давнего друга новоиспеченного лорда и участника его вечеринок.

Свое первое заседание палаты лордов британского парламента бизнесмен Евгений Лебедев посетил 19 ноября. Получение им титула вызвало шквал обсуждений, как в России, так и в Британии. В Лондоне слышатся обвинения чуть ли не в коррупкции премьера-министра, по чьей рекомендации Лебедев-мл. стал пэром (издания, которыми он владеет совместно с отцом – либеральная The Independent и консервативная The Evening Standart – поддерживали Джонсона)... В России недоумевают: почему это в Великобритании сочли возможным именовать его бароном не только Хэмптонским, но и Сибирским?

– Потому что он выразил такое желание, – просто объясняет князь Никита Лобанов-Ростовский, живущий в Лондоне, и лично знакомый с обоими Лебедевыми – и с сыном, и с отцом. – Такова традиция. И это вовсе не значит, что он имеет право на территорию. Так, герцог Бирманский, ничего общего не имеет с несуществующим уже государством Бирма.

Говорят, что сам Евгений, которому в мае исполнилось 40 лет, поначалу хотел называться Московским (по месту рождения), но это требовало согласования с Кремлем. А для Сибирского, выходит, этого не потребовалось.

Евгений Лебедев попал в Туманный Альбион в 7-летнем возрасте. С тех пор живет в Англии. В 2010-м получил британское гражданство, но и от российского не отказался.

– Это блестящая идея Лебедева-старшего, – уверяет Никита Лобанов-Ростовский, указывая на пикантность ситуации. – Став банкиром, он сделал ставку на эту страну, прекрасно зная ее законы, поскольку некогда был здесь резидентом КГБ и работал против Великобритании. Он перевел сюда часть своего капитала и, чтобы укорениться, начал с очевидного: скупил несколько крупных газет. А чтобы плотно общаться с элитой, нанял главным редактором London Evening Standard экс-министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, который дружил с тогдашним премьером Дэвидом Кэмероном и с нынешним – Борисом Джонсоном. Кстати, они все (как и я, к слову) члены эксклюзивного Буллингдонского клуба. Таким образом сын и отец вошли, по советской терминологии, в «политбюро» Соединенного королевства. Так что Лебедев – один из немногих, кто блестяще достиг той цели, которую он себе поставил.

Пожизненный пэр может заседать в палате лордов до смерти, но передать титул по наследству не сможет. Сегодня палата лордов (821 чел.) на 64% состоит из наследственных пэров Соединенного королевства и на 36% из тех, кому этот титул даровали. Это верхняя палата, но, в отличие от Совета Федерации РФ, она не утверждает законов, а лишь обсуждает те, что поступают туда из палаты общин. Если возникают замечания, обсуждение вновь уходит в нижнюю палату.