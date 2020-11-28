Адвокат Добрынин: сибиряки не смогут получить британское гражданство

Королева Великобритании пожаловала бизнесмену и меценату Евгению Лебедеву пожизненное пэрство Великобритании и присвоила ему титул барона Хэмптонского и Сибирского. Таким образом, с 19 ноября Евгений Лебедев – член Палаты лордов, верхней палаты британского парламента.

Евгений Лебедев – сын офицера КГБ СССР, бизнесмена и акционера «Новой газеты» Александра Лебедева. Родился Лебедев-младший в Москве, но провел в Великобритании большую часть жизни, получив британское гражданство 10 лет назад. Он владелец компании, выпускающей газеты The Independent и The Evening Standard. Также Евгений Лебедев давно дружит с премьер-министром Борисом Джонсоном, который и рекомендовал его Королеве Елизавете II в качестве кандидата в пэры. Критики Джонсона увидели в этом признаки коррупции, так как издания Лебедева активно поддерживали его политически.

Но с этим пусть разбираются британцы, а россияне нашли в этой истории другой поворот.

В редакцию «Собеседника» позвонил коренной сибиряк и поинтересовался: «Если Королева Британии юридически может пожаловать россиянину титул барона Сибирского, могу ли я, как подданный барона Лебедева теперь претендовать на британское гражданство, чтобы воссоединиться со своим сюзереном?»

Мы переадресовали этот вопрос Статс-секретарю Федеральной Палаты адвокатов и старшему партнеру адвокатской коллегии Pen&Paper Константину Добрынину.

– Теоретически это возможно? Учитывая, что в Великобритании прецедентное право.

– Во-первых, за господина Лебедева всё-таки стоит порадоваться, не так часто в последнее время русские фамилии в Британии, и шире – в евроатлантическом мире, звучат в позитивном, хоть и в несколько странном для российского восприятия, контексте.

И господину Лебедеву сейчас потребуется изрядное чувство самоиронии, чтобы остаться самим собой, став пэром и даже бароном Сибирским. При всем моем искреннем уважении к обоим этим важным титулам.

А во-вторых, вынужден огорчить обеспокоенных «перспективой» сибиряков – подданных у барона Сибирского нет, даже если бы сами сибиряки и желали ими стать с целью натурализации в Великобритании. Бароном Сибирским в русскоязычном понимании барон Лебедев не стал, здесь есть некоторая неточность перевода. С точки зрения английского языка «барон Сибирский» означает место происхождения носителя титула. Да, Евгений Лебедев родился в Москве, но ирония в том, что бароном Московским стать невозможно! Для того чтобы именоваться бароном Московским, ему бы пришлось согласовывать это с Москвой, что представляется проблематичным. Поэтому барон Сибирский. По британским правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность. Видимо, с согласованием использования топонима «Сибирь», у геральдической палаты Великобритании не возникло сложностей. Сибирь – тоже Россия, как и Москва, так что тут нет противоречий.