Голикова: финансирование нацпроекта "Демография" до 2024 года составит 4,7 трлн

Финансирование национального проекта «Демография», рассчитанного на 2019-2024 годы, увеличено на 691 миллиард рублей.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит по национальному проекту "Демография" 4,7 трлн рублей и будет увеличен на 691 млрд против того, что ранее предусматривалось на эти цели», – сказала Голикова, напомнив, что нацпроект был скорректирован. «Мы сосредоточились на более важных и более чувствительных для семьи вопросах и мероприятиях», – пояснила чиновница.

В нацпроект «Демография» входят пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни».