В Москве арестованных девушек всю ночь продержали в холодном автозаке

Девушки из феминистского движения, которые были задержаны во время пикетов против домашнего насилия, накануне получили наказания в виде нескольких дней ареста. Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на их рассказы, всю ночь с 27 по 28 ноября их продержали в автомобиле.

Ожидалось, что они проведут ночь в ОВД, потому что спецприемник оказался переполненным, однако их все же посадили в машину и повезли к спецприемнику №2. Там их не высадили и внутрь заводить не стали, а просто продержали в авто. Лишь к часу дня девушек оформили.

«Сидим в газели без горячего питания более десяти часов. Ночью Сырга Чидаран требовала помещение в спецприемник из газели, к ней было применено насилие со стороны полиции, у остальных забрали телефоны и сказали, что права на звонок у нас больше нет», — рассказала журналистам одна из девушек, Ксения Безденежных. По её словам, отопление в машине включали лишь несколько раз и там было холодно.

В очереди на оформление к 10 утра перед ними было ещё пять машин, а к 11:30 их начали по очереди забирать из автозака. По словам активистки, сотрудник полиции объяснил это тем, что их пропустили без очереди из-за «шумихи».