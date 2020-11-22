Во Владимирской области арестован насильник, который 2 месяца удерживал школьника

Житель села Макариха во Владимирской области Дмитрий Копылов отправился в СИЗО по обвинению в похищении превоклассника. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны», побывавший на заседании суда.

26-летний мужчина был задержан в пятницу, 20 ноября. Найти злоумышленника удалось, благодаря коллегам из Интерпола, которые вычислили его по публикациям в теневом сегменте интернета.

7-летнего мальчика похитили 28 сентября после уроков. Похититель затолкал ребенка в машину у поселка Горки и отвез за двадцать километров, где удерживал в частном доме.

Отец ребенка уточняет, что им неизвестно, кто был хозяином дома, но тот «не очень хороший» и «психически нездоров».

Разбирательство ведется по статьям о похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.