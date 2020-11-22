Путина просят запретить строительство мусоросжигательного завода в Петербурге

Жители микрорайона Уткина Заводь в Петербурге обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять меры по прекращению реализации проекта по строительству мусоросжигательного завода неподалеку от них. Об этом со ссылкой на петицию пишет «Росбалт».

Местные жители переживают, что при реализации проекта неизбежно в воздухе микрорайона будут появлятся высокотоксичные выборы, в том числе диоксины. Это может серьезно повлиять на здоровье горожан.

В тексте указывается, что в России лишь 4-5% мусора идет на вторичную переработку. При этом фактически отсутствует система сбора и утилизации опасных отходов, пишет инициативная группа граждан со ссылкой на Росприроднадзор.

Активисты вместе с этим просят организовать в Петербурге систему раздельного сбора мусора.