Мусорный вопрос: как мир избавляется от отходов

Плата за мусор в Швейцарии, острова из спрессованного пепла с мусоросжигательных заводов в Японии, брикетирование и переработка ТБО в Германии – каждая страна решает свой мусорный вопрос по-разному.

Где-то жители скрупулезно разделяют бумагу, пластик, стекло, резину, жестянки и пищевые отходы перед выбросом, а кто-то целыми деревнями, как в китайской деревне сборщиков мусора Донг Сяо Коу, до сих пор вручную разгребает городские мусорные завалы и утилизирует отходы кустарным способом.

Швейцария: мусор – это дорого

Вынес пакет мусора на помойку? Плати! В Швейцарии действует принцип «загрязнитель платит»: каждый пятикилограммовый пакет с мусором, который выбрасывают швейцарцы, обходится им в 1,5-2 франка (90-120 рублей).

Чтобы сэкономить, многие жители собирают мусор раздельно и сами отвозят его на мусороперерабатывающие станции. После сортировки часть отходов отправится на переработку, остальное – в топку.

Швейцария перерабатывает всего лишь 53% отходов. Остальное — сжигается на мусоросжигательных заводах, которые зачастую находятся неподалеку от жилых районов. Но что делать? Такая же ситуация, к примеру, в Париже (мусоросжигательный завод находится сразу за кольцевой дорогой) и в Монако (завод расположен в черте города). По заявлению правительства Монако, если мусоросжигательные заводы остановятся, то мусор, который генерируют его жители, завалит княжество в течение трех дней.

Япония: мусор – это хлопотно

Еще 40 лет назад Япония тонула в мусоре, но сейчас на улицах до стерильности чисто. Чтобы справиться с горами отходов, в стране разработали сложную систему утилизации. Мусор разделили на несколько категорий: сгораемый, несгораемый, перерабатываемый, крупногабаритный. Для каждого вида отходов предусмотрели пакеты определенного цвета и объема, которыми должны пользоваться граждане. А также - определенные дни и часы, в которые его можно отнести к мусоровозу.

К примеру, в городе Кита-Кюсю во вторник и пятницу вывозят сгораемый мусор, в среду — банки и бутылки, в четверг — упаковочный пластик. И никак иначе. В другие дни «не тот» мусор не примут, а попробуете потихоньку оставить пакеты у мусоровозки, выставят штраф всему жилищному кооперативу.

За утилизацию бытовой техники нужно платить отдельно. Можно отвезти ее в магазин, где она была куплена, и заплатить компании-производителю за утилизацию. Можно оплатить в этом магазине утилизацию товара, взамен получить специальную наклейку – с ней можно вынести старую технику к мусорным бакам - и мусоровоз заберет ее и отвезет в утиль. А вот попытки выбросить ненужную технику без оплаты приведут к штрафам в несколько сотен долларов.

Хотя во всем мире сжигание ТБО считается не экологичным, в сгораемые отходы в Японии попадает очень многое. Даже бумага перерабатывается лишь на 63%, остальное — сжигается. Шлак, образующийся при сжигании мусора, используют в строительстве. Из спрессованного пепла потом строят целые острова. Самый известный — искусственный остров Одайба в Токийском заливе. А возле городов Нагоя и Осака на таких островах расположены международные аэропорты.

Из стекла делают новые бутылки и стройматериалы, из переработанного пластика изготавливают спортивную форму, рабочую спецодежду, ковры. Но, в целом, в переработку отправляется немного: в Японии перерабатывается только 17-18% отходов.

ЕС: мусор – это деньги

Многие страны Европейского союза осознали, что на мусоре можно и зарабатывать. Делают это все по-своему. В Германии, к примеру, перерабатывается порядка 66% всех отходов – больше, чем где-либо в Европе. Кроме того, страна стала крупнейшим на континенте импортером мусора. Швеция и Норвегия сжигают мусор, вырабатывая таким образом тепло- и электроэнергию. Причем шведы перерабатывают в энергию 50,6% ТБО, а норвежцы экономят благодаря этому до 50 млн литров нефти в год.

Брикетирование

Активно помогает своим материковым партнерам в деле извлечения доходов их мусора Великобритания. Островное государство экспортирует почти все свои отходы, выстроив экологичную и экономически выгодную схему, основой которой стала технология брикетирования мусора.

Первый этап - доставка

Несортированный мусор собирают, упаковывают в воздухонепроницаемую пленку и вывозят в экологические кластеры или технопарки для дальнейшей переработки. В этом суть технологии.

Зачем мусору нужна особая упаковка? Благодаря ей, к мусору нет доступа кислорода и влаги, а потому прекращается и процесс биоразложения. Нет разложения – нет и запаха. В 96% запах от брикетированного мусора отсутствует вовсе, в остальных случаях он минимален и фиксируется лишь на измерительных приборах.

А еще это значит, что мусор можно доставить к местам обработки, независимо от того, где они находятся. И он будет пригодным для дальнейшей переработки и использования в качестве вторсырья.

Да и доставлять его будет удобнее - мусор, спрессованный в брикеты, не развеет ветер во время транспортировки.

Второй этап – брикетирование и перевозка

Мусоровозы привозят ТБО на специальное экопредприятие для дальнейшей обработки, где мусор по конвейеру поступает в шредер, который измельчает его. Мощность шредера может достигать 80 тонн в час.

Измельченные отходы отправляются по конвейеру дальше и проходят мимо магнитного сепаратора – он притягивает металл. Специальные модули проводят дополнительную сортировку пластмассы, стекла, бумаги и т.д.

После уплотнения в бункере-дозаторе мусор упаковывают в водоотталкивающую и пожаростойкую пленку и грузят в транспорт. Весь процесс проходит в закрытом помещении, оборудованном вентиляционным оборудованием с системой мощных фильтров. Мусор в тюках покидает его уже погруженным в железнодорожные вагоны или грузовые фуры.

Благодаря брикетированию объем вывозимого мусора сокращается в 3-4 раза, соответственно сокращаются и расходы на перевозку.

Именно так бытовой мусор из Великобритании доставляется в Швецию, Финляндию, Германию и Бельгию для дальнейшей переработки и утилизации.

Третий этап - захоронение и переработка

Дальнейший путь мусора прост – сжигание или утилизация с захоронением. В отличие от обычного мусора, брикетированные отходы эффективнее используются как топливо, поскольку теплоотдача при их сжигании значительно выше, а затраты энергии для этого, наоборот, снижаются.

Что касается утилизации, то после поступления на пункты сортировки отходы проходят обработку и обеззараживание, от них отделяют мелкие фракции до 15 миллиметров, электронные компоненты, дерево, полимеры и отходы, которые идут на производство топлива.

Та малая часть, что остается для захоронения, уже не может оказать негативного влияния на окружающую среду и комфорт людей. Брикетирование отходов позволяет исключить возможность выброса свалочного газа и продляет жизненный цикл полигона на 30%.

Индивидуальная настройка

Каждая страна, каждый мегаполис сам выстраивает свою схему обращения с отходами – универсальных рецептов нет. Особенности жизнедеятельности городов, готовность населения к раздельному сбору, специфика экологического законодательства вносят свои правки в каждом конкретном случае.