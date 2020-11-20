Мужчину в Татарстане отправили в тюрьму по делу о намерении подрыва рельсов

В городе Нижнекамске республики Татарстан вынесен приговор мужчине, которого признали виновным в планах подорвать железнодорожные рельсы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ, злоумышленник по фамилии Шамшутдинов получил срок 14 лет, из которых три года проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

Как писал портал «Татар-Информ», у 41-летнего жителя Нижнекамска также был подельник. При этом на суде Шамшутдинов требовал обжаловать арест и уверял, что самодельные бомбы и взрывчатые вещества ему подкинули. Разбирательство велось с 2019 года.

Следствие утверждало, что нижнекамец и его подельник были сторонниками ИГИЛ и вербовали в террористы местных граждан.

Прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.