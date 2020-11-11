"Обнуление", "карантин", "самоизоляция": Институт имени Пушкина назвал слова года

Институт русского языка имени Пушкина озвучил ежегодный список проекта «Слово года». В этом году все оказалось предсказуемо, и российскими лидерами в употреблении стали слова «карантин», «самоизоляция», «удаленка».

Фактически лидеры в российском словоупотреблении вторят редакции Collins Dictionary, который определяют популярные словоформы за год во всем мире. Там словом года ранее был признан «локдаун».

Российский список местечково отличается словом «обнуление», которое теперь с легкой руки Валентины Терешковой ассоциируется с несменяемостью президента РФ Владимира Путина.

ТАСС со ссылкой на научрука проекта «Слово года» Михаила Осадчего поясняет, что филологи выбирают лидирующие в этом году слова по следующим критериям при анализе текстов: высокая частотность, значимость и смысловая емкость.