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Арбитражный суд защитил Елену Батурину от Михаила Фридмана

Общество
19:59, 10 ноября 2020

Арбитражный суд защитил Елену Батурину от Михаила Фридмана
Елена Батурина // ФОто: Global Look Press
Елена Батурина // ФОто: Global Look Press

Арбитражный суд отказал структуре Михаила Фридмана в иске о защите деловой репутации к издателю российской версии Forbes и представителю Елены Батуриной.

10 ноября Арбитражный суд города Москвы отказал в требованиях ООО «А1» по иску о защите деловой репутации к компании «Ас Рус Медиа», издателю российской версии журнала, Forbes и Геннадию Теребкову, пресс-секретарю Елены Батуриной.

Впрочем, на руки стороны решение еще не получили.

– Но в картотеке уже есть запись: «в иске отказать полностью», – рассказал «Собеседнику» Теребков.

Иск поступил в суд 16 марта этого года. Инвесткомпания ООО «А1, входящая в консорциум «Альфа-групп» материальных претензий не заявляла. Но требовала опубликовать опровержение, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию слова Геннадия Теребкова, опубликованные Forbes в статье «За Батуриной пришли рейдеры: кто стоит за объявлением в розыск богатейшей женщины страны».

В приведенных в материале словах Теребкова пресс-секретарь Елены Батуриной, в частности, ссылался на решение мирового суда города Элисты об объявлении ее в розыск. Это решение впоследствии было признано незаконным, а судье было в связи с этим вынесено предписание.

– Данное постановление (об объявлении Батуриной в розыск – ред.) – это очередной этап рейдерской атаки на г-жу Батурину со стороны структур «А1» Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования, – заявил тогда Теребков.

Напомним, вся эта история изначально связана с претензиями брата Елены Батуриной Виктора на получение от сестры денег. И хотя Батурин проиграл все суды во всех инстанциях, был пойман за руку на фальсификации документов и мошенничестве, за что был осужден на несколько лет, сейчас он снова пытается доказать, что сестра должна ему 13 млрд руб – его доля в «Интеко». Батурина настаивает: расставаясь, они заключили с братом соглашение об отсутствии взаимных требований. Дело слушается в Австрии.

В 2016-м Виктор был признан банкротом, и управляющий в этом деле – Эренцен Манжеев пытался оспорить эту сделку. Тогда Елена потребовала признать банкротом самого Манжеева. Спустя две недели после смерти Лужкова Манжеев нанес ответный удар: суд Калмыкии (там зарегистрирован Виктор Батурин) объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете – якобы она утверждала в австрийском суде, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. Дело было закрыто уже в январе – арбитражный суд Калмыкии постановил, что Манжеев должен выплатить Батуриной 600 тыс руб компенсации судебных издержек по судебным процессам прошлых лет. Но тяжба в Австрии продолжается.

В игре теперь группа «А1» Михаила Фридмана, ее представитель признавался СМИ, что структура приобрела часть требований к Виктору Батурину и «намерена реализовать их в рамках банкротного процесса». Все эти действия Теребков и назвал «рейдерским захватом» и «грязной пиар-команией».

К слову, в нынешнем арбитражном процессе Эренцен Манжеев и Елена Батурина были привлечены к спору третьими лицами.

– Своим решением суд подтвердил отсутствие нарушений в моей оценке деятельности структур «А1» в споре с Еленой Батуриной, – прокомментировал сегодняшнее решение суда Геннадий Теребков. – Я всегда подчеркивал, что считаю иск ООО «А1» необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Рубрика: Общество

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Елена Батурина // ФОто: Global Look Press

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