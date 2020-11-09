Водитель мусоровоза в Петербурге в рабочее время делал закладки с наркотиками

В Санкт-Петербурге полицейские завели 20 уголовных дел в отношении четырех сбытчиков наркотической продукции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

Все четверо подозреваемых задержаны. Их возраст — от 26 до 40 лет, трое мужчин и одна женщина. У всех изъяты при задержании наркотики, электронные весы и упаковочный материал.

Также известно, что один из сбытчиков работал водителем мусоровоза и параллельно с рабочими делами делал по городу закладки для клиентов.

Всего по области было выявлено более ста закладок. На четверых участников схемы сбыта приходится как минимум 20 из них, и по каждому эпизоду возбуждено дело. Сейчас правоохранители пытаются установить возможных подельников и каналы поставки.