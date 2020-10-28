В ЕСПЧ приняли жалобу по факту 21-кратного опроса несовершеннолетней об изнасиловании

В Европейском суде по правам человека зарегистрирована жалоба «Правовой инициативы» по делу об изнасиловании девочки в приюте. Жалоба касается следственного процесса: девочка, которая в период от шести до 11 лет была изнасилована несколькими мужчинами, вынуждена была 21 раз рассказывать о произошедшем с ней, пишут «Такие дела».

Девочка попала в приют после того, как ее мать погибла в ДТП, а отец отказался от дочери. В итоге ребенок оказался в детском приюте, где над ней надругались взрослые мужчины.

На осмотре у гинеколога травмы не подтвердились, и директор пыталась скрыть от правоохранителей факт произошедшего. Тем не менее, разбирательство было в итоге начато. Оно продолжается уже 1,5 года. Сейчас девочке 13 лет, у нее диагностирована продолжительная депрессивная реакция, все это время продолжались допросы и походы в суды.

Следователи спрашивали у несовершеннолетней, в каких позах она пребывала в момент изнасилования, почему не кричала и не сразу рассказала обо всем взрослым.

«Правовая инициатива» по просьбе опекуна обратилась в ЕСПЧ с жалобой на отсутствие эффективных мер защиты и жестокое обращение.