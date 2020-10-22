Белорусская оппозиция получила премию Сахарова в номинации "За свободу мысли"

Лидеры белорусского протестного движения, включая Сергея и Светлану Тихановских и Марию Колесникову, удостоены премии имени Андрея Сахарова в номинации «За свободу мысли», которую каждый год присуждает Европарламент. Сама церемония награждения пройдет 16 декабря во время заседания европейского органа.

Помимо них, премию получили члены президиума Координационного совета Беларуси Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич, а также глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило и Николай Статкевич, который выдвигался в президенты Республики в 2010 году.

«Демократическая оппозиция в Беларуси борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или выдворены из страны», — поясняет свой выбор Европарламент.

Пресс-служба Светланы Тихановской интерпретирует эту награжу не как персональную в адрес всех перечисленных, но как премию, которую вручают всему белорусскому народу: «Светлана Тихановская в данный момент находится в рабочем визите в Дании, но ее штаб хочет отметить, что эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу», — говорится в сообщении.