"Похоже на цензуру": Клишас и Крашенинников хотят закрыть рот судьям

Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова оценила новые поправки о запрете особого мнения судей.

В поправках в закон «О Конституционном суде РФ», внесенных недавно сенатором Клишасом и главой думского комитета по законодательству Крашенинниковым, содержится запрет конституционным судьям публиковать особое мнение. Текст поправки опубликован в базе данных Госдумы.

Согласно действующему законодательству, судьи Конституционного суда, несогласные с коллегиальным мнением, имеют право письменно подготовить свое особое мнение. Особое мнение судьи в этом случае приобщается к делу и публикуется вместе с решением суда. С принятием поправки Клишаса-Крашенинникова особое мнение просто будут хоронить в судебном архиве.

– С принятием этой поправки мы потеряем даже более значимое, чем теряем, когда запрещают очередное СМИ, – рассказала Sobesednik.ru доктор юридических наук, заместитель председателя Конституционного суда РФ в отставке Тамара Морщакова.

Особые мнения судей КС – исключительно редкая информация, лежащая в специфической сфере права, ее нельзя почерпнуть из других источников. Она значима не только для юристов, но и для гражданского общества в целом.

Особое мнение убеждает в том, что в КС решения принимаются действительно независимо и коллегиально. В конце концов, это повышает доверие к суду. Процессуальный принцип тайны совещания судей при этом не нарушается. Только сам судья, не согласный с принятым решением и выразивший письменно особое мнение, может сейчас в соответствии с законом представить его в публичном пространстве.

Если это будет отменено, оставшийся в меньшинстве судья просто не будет излагать свои аргументы относительно позиции большинства судей. Зачем формулировать свое особое мнение, если его никто не услышит. Но и судебное решение также потеряет возможность учесть в своем обосновании аргументы судьи, голосующего против.

Кроме того, вместе с запретом публикации особых мнений в проекте закона формулируется и предписание судьям не разглашать свою позицию ни в какой другой форме, а также не критиковать решение суда.

Это похоже на цензуру, разрушает доверие к суду и к власти в целом. И вряд ли согласуется с требованием открытости в судебной деятельности.

кстати

Сенатор Клишас, в свою очередь, заявил, что публикация особого мнения конституционных судей «подрывает авторитет суда». Кроме того, приобщение особого мнения к делу «затягивает процесс». «С учетом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений, по сути, направлена на подрыв авторитета судебной власти», – заявил он.