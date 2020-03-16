Конституционный суд разрешил Путину обнулить срок и узаконил все поправки

Конституционный суд признал законными все принятые Федеральным собранием поправки в Основной закон.

«Не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Также судьи отмечают, что Конституции соответствует и порядок её вступления в силу.

Теперь документ направлен президенту РФ Владимиру Путину, в возможном переназначении которого на пятый и шестой сроки главный суд страны не увидел несоответствия Основному закону.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что простив поправок и обнуления сроков президента выступили более 350 специалистов в области права, журналистов и общественных деятелей. На настоящий момент число подписантов увеличилось до 429, а по состоянию на 15:30 число поддержавших обращение превысило 18 тысяч человек. Свою подпись под обращением предлагается поставить всем желающим с помощью заполнения Google-формы.