В воскресенье в Москве выпадет треть месячной нормы осадков в виде снега

Центр «Фобос» предупредил жителей столицы о том, что в воскресенье, 18 октября, их ожидает штормовой ветер с порывами до 20 метров, а местами выпадет мокрый снег.

Всего за день должна выпасть треть месячных осадков — около 13-18 миллиметров.

«Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья — по дуге Сергиев-Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров», — пояснили метеорологи.

Средняя температура по Москве составит примерно 5-7 градусов, ночью похолодает до 2 градусов, передает «РИА Новости». На дорогах возможна гололедица.