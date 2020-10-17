Смерть Тесака не стала причиной для возбуждения уголовного дела

Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что СУ СК по Челябинской области не стало возбуждать уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича, пишет «Интерфакс».

При этом уточняется, что отказ в возбуждении уголовного дела может быть всего лишь процессуальным, поскольку на доследственную проверку выделяется только 30 дней, а этот срок истек 16 октября.

До сих пор версия о самоубийстве остается единственной у следствия. Адвокат сообщает, что решение будет оспорено в установленном порядке, после получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Незадолго до похорон родственники осмотрели тело мужчины и обнаружили на нем следы пыток. Указывалось, что на ногах Марцинкевича отсутствовали ногти.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)