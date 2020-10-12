Гель для душа и антисептик могут появиться в потребительской корзине

Руководитель Росстата Павел Малков рассказал, какие продукты могут появиться в обновленной потребительской корзине. Об этом пишет «Парламентская газета».

Известно, что на составе корзины могут сказаться прежде всего перемены в повседневной жизни россиян в связи с коронавирусной пандемией. Так, в продовольственный минимум попадут гель для душа, антисептик для рук и прочие дезинфицирующие средства.

Отдельно стоит отметить перспективу появления услуг хостелов в связи с увеличением потоков внутреннего туризма из-за закрытия границ.

Также Малков оповестил, что с 2021 года Росстат приступит к изучению цифровых услуг и учтет их наличие в пересобранной потребительской корзине, из которой в итоге формируется минимальный размер оплаты труда в России.