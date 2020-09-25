МРОТ 2021 года составит 12 792 рубля

Кабинет министров одобрил законопроект об изменении суммы минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в следующем году, пишет «Парламентская газета».

Согласно предложению Минтруда, прожиточный минимум будет определяться не исходя из средней статистической стоимости потребительской корзины, а от среднедушевого дохода. От него будет отсчитываться 44,2%.

После прожиточный минимум будет исчисляться в 109% от этой суммы для трудоспособного населения, 97% — для детей и 86% — для пенсионеров.

Новые изменения затронут доход для 4 миллионов россиян.

Так, предполагает глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, МРОТ в 2021 году составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 702 рубля.