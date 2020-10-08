В Приморье чиновники потратили на туалет из досок 414 миллионов

В городе Дальнереченске Приморского края чиновники купили деревянный туалет за 414 тысяч рублей, пишет портал VladNews.

Цена госзакупки указана в Единой информационной системе в сфере закупок. Первыми кадр с деревянным сортиром из двух кабинок и дыркой в полу опубликовал инста-аккаунт города Лесозаводска. Подписчики шутили, что 10 тысяч оплачено за само сооружение, 4 тысячи за покраску в синий цвет, а 400 тысяч за «суету».

СМИ приценилось к похожим конструкциям на местном рынке и выяснило, что нечто похожее можно было бы приобрести за 30-35 тысяч рублей. При пересчете на 414 тысяч такими туалетами можно было бы обеспечить весь район на 25 тысяч человек.

Есть сообщения, что кто-то из горожан уже подал запрос в местную прокуратуру, чтобы оценить законность такой сделки.

Ранее стало известно, что из центра Владивостока переместили гранитные лавочки, на которые из бюджета потратили 10 миллионов рублей.