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Вслед за заммэра во Владивостоке переезжают и нашумевшие лавочки в форме надгробий

Общество
11:21, 08 октября 2020

Вслед за заммэра во Владивостоке переезжают и нашумевшие лавочки в форме надгробий
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Гранитные лавочки и урны, выполненные в кладбищенской стилистике, ещё недавно установленные в центре Владивостока, власти были вынуждены демонтировать, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Теперь они украшают «закрытую территорию», куда их вывезли на хранение из-за резонанса, перешедшего с городского не только на региональный, но и на федеральный уровени.

О том, что власти Владивостока решили установить на одной из центральных улиц лавочки из гранита, отдав за заказ почти 11 миллионов рублей, стало известно после того, как местные жители провели акцию, принеся туда подходящие к обстановке траурные венки и похоронив город, чувство вкуса, благоустройство и здравый смысл

Высмеяли перформанс городских властей даже по федеральному телевидению.

 

После публикаций в СМИ на «скамейки в виде саркофагов» обратил внимание глава Приморья Олег Кожемяка, отметивший, что даже если закрыть глаза на эстетику, «кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате?» Он призвал уволить всех чиновников, которые принимали участие в согласовании проекта. Также свою проверку по факту закупки начала и прокуратура.

Вскоре заместитель главы Владивостока Сергей Русских, курировавший работу управления дорог и благоустройства мэрии, в связи со скандалом был понижен и переведен на другое направление деятельности.

Рубрика: Общество

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