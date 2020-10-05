Минтруд напомнил, что предприятия не вправе требовать справки о коронавирусе

Работодатель не имеет права требовать от сотрудников предъявлять справки о тестировании на коронавирус, заявили в Минтруде. Незаконны также и истребования сведений о вакцинации работника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Николай Николаев.

«Работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в сообщении министерства.

Из этого также следует, что предприятие не может требовать от работников информацию о вакцинации от коронавируса.

Отдельно обговаривается, что информация о здоровье сотрудников должна быть у предприятий, которые посылают их на опасное для жизни или вредное для здоровья производство. Это касается и тех, кто в силу профессии водит автотранспорт.

А вот с учителями ситуация неясна. Чтобы понять, можно ли предъявлять подобные требованиями к сотрудникам учебных заведений, Минтруд направил запрос в Минздрав.