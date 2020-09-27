Запашный о словах депутата про зоофилию в Дании: "Уже ничему не у дивляюсь"

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировали слова депутата Госдумы Журавлева о том, что Дания — рай для зоофилов.

Несколько дней назад в эфире «60 минут» депутат Госдумы поделился своими переживаниями о якобы созданном в Дании публичном доме для зоофилов. Журавлев предположил, что туда можно прийти и изнасиловать черепаху. Всю эту ситуацию российский парламентарий назвал балаганом.

Мы позвонили Михаилу Кожухову узнать, что же на самом деле происходит в Дании между животными и людьми.

— Видимо, Журавлев крупный специалист в этой области, — отвечает удивленный нашим вопросом Кожухов. — Подобными темами я никогда не интересовался, ничего об этом не знаю, хоть в Дании был не раз. Более того, о депутате Журавлеве я тоже никогда не слышал.

Эдгарда Запашного, который много лет работает с животными, заявление депутата не повергло в шок.

— Вы знаете, я уже ни чему не удивляюсь, — говорит Запашный. — Буквально несколько дней назад в городе Нурсултан, столице Казахстана, возбудили уголовное дело по поводу регулярного изнасилования собак в зооприюте, доказательная база неоспорима. Даже опубликованы фотографии этих собак с разрывами половых органов. Что касается Дании и вообще европейских ценностей, после видео, где перед детьми в рамках обучения разделись взрослые люди, в слова Журавлева я могу поверить. В той же Дании прямо в зоопарке перед детьми расчленили жирафа, там же расстреляли семью львов. При всем при этом Дания постоянно пытается выставить себя в качестве одной из самых цивилизованных стран мира.

— А вы ранее слышали о притонах для зоофилов?

— Я о подобном не слышал, однако лобби зоофилов существует давно, в Германии оно время от времени дает о себе знать, и в США есть такое движение. Эти люди — безумцы отчасти, скажем так. Они же свои интересы пытаются преподносить, как благое дело, мол, собака меня любит. Смотришь на собаку, она счастливая, хозяин ведь рядом. Получается, у них любовь, а если любовь, то можно все. Они подают свои извращения именно под таким соусом.