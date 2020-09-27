Запашный о словах депутата про зоофилию в Дании: "Уже ничему не у дивляюсь"

Фото: скриншот Youtube

Семья Платошкина через суд пытается вернуть 1 млн рублей, изъятый при обыске
Фото: Global Look Press

Россия vs. интернет: юридический обзор новых попыток власти подчинить себе Сеть
Фото: Global Look Press

В США знали о пандемии 8 лет назад: Анискевич раскрыл сенсационные подробности доклада Deutsche Bank
фото: Андрей Струнин

Шоу не должно продолжаться: кто и почему мешает провести "Партизан-фест"
В центре внимания
Аркадий Дубнов // Скриншот из Youtube
Аркадий Дубнов о войне в Карабахе: Третий фронт в Кремле не потянут, нет уже сил
Армения вводит военное положение и мобилизацию из-за войны с Азербайджаном
Четверть века у постели бойца: генералу Романову исполняется 72 года

Новости дня

27 сентября, воскресенье

[17:58]Более 100 тысяч протестующих в Минске. В Гомеле разгон гранатами, газом и стрельбой
[17:30]Азербайджан намерен захватить Карабах. Армения грозит признать его независимость
[16:33]"Мы стоим на пороге широкомасштабной войны": Пашинян требует невмешательства Турции
[15:43]Синоптики обещают, что "бабье лето" продлится ещё пару дней в начале октября
[14:54]ЕС, ОДКБ и Папа Римский призывают Армению и Азербайджан прекратить огонь
[14:03]В Азербайджане не вводят мобилизацию. Лавров ведет переговоры со сторонами
[13:13]Над немецкой разведкой введут надзор, чтобы в итоге ограничить её полномочия
[12:29]Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 51
[11:36]Азербайджан отрицает обстрел мирных жителей и упрекает в этом Армению
[11:01]В Нагорном Карабахе ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
[10:34]В Подмосковье упал надземный переход. Пострадавших госпитализируют вертолетами
[10:08]Отопительный сезон, война в Карабахе, Макрон о Лукашенко. Главное к утру 27 сентября

26 сентября, суббота

[20:00]Китайский сериал обвинили в принижении роли женщин в борьбе с COVID-19
[17:28]В Минске задерживают участниц "репетиции инаугурации Светланы Тихановской"
[16:48]В Союзе педиатров призвали запретить госслужащим критиковать вакцинацию
[16:21]В суде РФ впервые заключенным доказана недоступность медпомощи в системе ФСИН
[15:22]В Пензе завели дело на активиста за то, что он ударил напавшего на него мужчину
[14:28]Активисты сообщают о закрытии психоневрологических интернатов в Москве на карантин
[13:38]Последователи Лимонова планируют в течение года зарегистрировать партию
[12:50]"Вектор": Прививку от ковида нужно будет обновлять раз в три года
[12:07]Против водителя "фургаломобиля" в Хабаровске завели уголовное дело
[11:24]"ВКонтакте" совместно с музейщиками создали викторину о жизни глухих
[10:19]Иностранные организации не смогут получать гранты на переподготовку госслужащих
[09:45]Злополучный Ан-26 и пропажа уборщицы-спойлера. Главное к утру 26 сентября

25 сентября, пятница

[22:29]Под Харьковом при авиакатастрофе погибли 22 курсанта
[18:09]К депутату МГД Шереметьеву ворвались 10 человек и проверяли условия проживания
[17:26]МРОТ 2021 года составит 12 792 рубля
[16:50]У людей с инвалидностью появится сертификат для оплаты реабилитации
[16:24]Bloomberg: Победа Байдена – плохая новость для Кремля и вынудит перенести выборы в ГД
[16:09]В США сообщили о втором за полгода случае смерти участника шоу "Я вешу 300 кг"
[15:53]В Белгороде ПНИ требует от фонда удалить нелицеприятную историю об учреждении
[15:29]Силовики задержали главу комитета по рекламе Новосибирска, причина не уточняется
[15:22]SuperJob: Россияне против локдауна и морально не готовы к российской вакцине
[15:09]В Париже задержан подозреваемый в нападении на четырех человек у здания Charlie Hebdo
[14:55]В РФ задержаны 34 человека за сбыт фальсифицированных противовирусных и масок
[14:34]Джефф Безос объявил об открытии бесплатного детского сада под Сиэтлом
[14:24]Макрон пришел в "ярость", услышав от Путина, что Навальный мог отравить себя сам
[13:41]Регионы начали заключать миллионные контракты на закупку фавипиравира от COVID-19
[13:25]Вице-мэра Ялты уволили за поддержку Беларуси и обещание отпора вторжению России
[12:55]Лёва "Би-2" объяснил перенос концерта в Беларуси угрозой со стороны властей

Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
Фото в статье: depositphotos
Топ рецептов на все времена года: рулетики с беконом и куриные грудки с персиком
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
sobesednik logo

Запашный о словах депутата про зоофилию в Дании: "Уже ничему не у дивляюсь"

Общество
16:23, 27 сентября 2020

Запашный о словах депутата про зоофилию в Дании: "Уже ничему не у дивляюсь"
Global Look Press
Global Look Press

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировали слова депутата Госдумы Журавлева о том, что Дания — рай для зоофилов. 

Несколько дней назад в эфире «60 минут» депутат Госдумы поделился своими переживаниями о якобы созданном в Дании публичном доме для зоофилов. Журавлев предположил, что туда можно прийти и изнасиловать черепаху. Всю эту ситуацию российский парламентарий назвал балаганом. 

Мы позвонили Михаилу Кожухову узнать, что же на самом деле происходит в Дании между животными и людьми. 

— Видимо, Журавлев крупный специалист в этой области, — отвечает удивленный нашим вопросом Кожухов. — Подобными темами я никогда не интересовался, ничего об этом не знаю, хоть в Дании был не раз. Более того, о депутате Журавлеве я тоже никогда не слышал.  

Эдгарда Запашного, который много лет работает с животными, заявление депутата не повергло в шок. 

— Вы знаете, я уже ни чему не удивляюсь, — говорит Запашный. — Буквально несколько дней назад в городе Нурсултан, столице Казахстана, возбудили уголовное дело по поводу регулярного изнасилования собак в зооприюте, доказательная база неоспорима. Даже опубликованы фотографии этих собак с разрывами половых органов. Что касается Дании и вообще европейских ценностей, после видео, где перед детьми в рамках обучения разделись взрослые люди, в слова Журавлева я могу поверить. В той же Дании прямо в зоопарке перед детьми расчленили жирафа, там же расстреляли семью львов. При всем при этом Дания постоянно пытается выставить себя в качестве одной из самых цивилизованных стран мира. 

— А вы ранее слышали о притонах для зоофилов? 

— Я о подобном не слышал, однако лобби зоофилов существует давно, в Германии оно время от времени дает о себе знать, и в США есть такое движение. Эти люди — безумцы отчасти, скажем так. Они же свои интересы пытаются преподносить, как благое дело, мол, собака меня любит. Смотришь на собаку, она счастливая, хозяин ведь рядом. Получается, у них любовь, а если любовь, то можно все. Они подают свои извращения именно под таким соусом. 

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото предоставлено организаторами концерта

Общество

Трибьют Фрэнку Синатре состоится в Москве 30 сентября
Global Look Press

Общество

Запашный о словах депутата про зоофилию в Дании: "Уже ничему не у дивляюсь"
Фото: Global Look Press

Общество

Синоптики обещают, что "бабье лето" продлится ещё пару дней в начале октября
Политика
Кто такая Мария Колесникова – икона минских протестов или проект КГБ Беларуси?
Валерий Соловей: Юрий Дудь имеет все шансы стать президентом после Путина
"Племянник пошел против президента": Гудков о закрытии партии Романа Путина
Депутат Госдумы раскрыл подробности общения Путина с дочерьми
Общество
Зри в клубень: как выбрать самый вкусный картофель на рынке и в магазине
Всё для победы: испытателей вакцины от коронавируса на 9 месяцев ограничили в сексе
Как понять, что твой ребенок – экстремист. И что делать родителям?
"Город Солнца – второй Алтай": как жили виссарионовцы до задержания "сибирского бога"
Колумнисты
Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

Зачем демонизировать Аллу Борисовну? Но в нашей местности все любят прикинуться жертвами – от Ефремова до Марии Захаровой. Всегда можно сказать: «Мою карьеру загубила Алла из ревности и зависти, и вот из-за этой старой карги я и прозябаю!» Все эти истории идут от патентованных неудачников

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Бэнкси вряд ли пожертвует своей главной фишкой. Но, проиграв системе, он, бесспорно, выиграет морально: уличная борьба с миром несправедливого капитала выйдет на новый уровень. А вот с кого бунтарю следовало бы взять пример, так это с нашего Виктора Пелевина. У того в области авторских прав все схвачено

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная Россия поражает полным отсутствием стыда: убили человека в тюрьме (или заставили самоубиться, невелика разница), отравили оппозиционера, поддержали людоедство – нормально. Что естественно, то не стыдно. Вообще ужасно естественная страна: делает все, что ей хочется, не особенно задумываясь о последствиях и пользе, и – «Ачётакова?!»

Культура и ТВ
Надежда Михалкова: Везла коляску и думала... а что, если отпустить ее в пруд?
"Валяют дурака!" Вячеслав Добрынин объяснил, почему покинул проект "Три аккорда"
"Боря на тележке": Садальский показал больного Краснова в инвалидном кресле. Фото
Галустян признался в тайной страсти: Люблю подглядывать за клиентами банков
Шоу-бизнес
"Мне казалось, что я не выживу": как Ани Лорак искала главную любовь своей жизни
Детская травма: как Алекса из забитой девственницы превратилась в охотницу на мужчин
Денис Майданов о семейной жизни: Нас спасло рождение ребенка и общие цели
Неудачно омолодилась: пластический хирург раскритиковал внешность Веры Алентовой

Здоровье
"Была как табуретка, а стала ладная": как бывший IT-специалист "лечит" людей нагайками
Британцы с подозрением на COVID-19 почти не соблюдают самоизоляцию
При диабете разрешили голодать всего два дня в неделю
Люди отказываются от масок из-за проблем с дыханием
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Instagram
"Стал мировой фигурой": Гудков заявил о триумфальном возвращении Навального в Россию
Николай Платошкин / фото: соцсети
"Я чист, как стекло": Платошкин объяснил, зачем пошел в политику
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов: Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Фото в статье: Сайт МГУ, Instagram
Вип-школа с общагой для Коли. Сына Лукашенко будет учить дочь Путина?
Фото: соцсети
Аптеки продают Арепливир от ковида. Что это – фуфло по дикой цене или панацея?

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: личный архив Ильи Колосова
Телеведущий Илья Колосов:
Лукашенко находится в иной реальности
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото: скриншот Youtube
"Балласт общества!": Соседов взбешен закрытием шоу Малахова, Борисова и Кудрявцевой
Фото: Global Look Press
"Тарзан стал жертвой целой банды": Сафронов выдал новую версию "измены" Королевой
Фото: Global Look Press
"Разоблачу гада!": взбешенный Андрей Разин подает в суд на "Первый канал"
Фото: Global Look Press
"Гнилые люди не чувствуют своего запаха": Джигарханян врезал потерявшей стыд Виталине
Ирина Аллегрова и Игорь Крутой / фото: Global Look Press
Драка за суперхит: Аллегрова и Крутой "обокрали" Машу Распутину
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Сила вакцины: как США готовятся контролировать мир с помощью вирусов
Стали известны подробности об экстренной посадке вертолета ЛНА
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
^