По факту ДТП с наездом на пешеходов в Москве завели дело, задержан рэпер Эллей

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Infiniti, который сбил пешеходов на тротуаре в центре столицы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан», – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ).

Инцидент произошел накануне, 21 сентября. Столкнулись Mercedes и Infiniti, в результате чего кроссовер отбросило на тротуар, по которому передвигались пешеходы. По предварительной информации, водитель Infiniti ехал на красный свет светофора с превышением скорости.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Трое были доставлены в медучреждение, один отказался от госпитализации. В числе пострадавших – два пешехода, мужчина и женщина, а также женщина – пассажир Infiniti.

У мужчины тяжелые травмы позвоночника, а также подозрение на перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Одна женщина госпитализирована с открытым переломом ноги и ампутацией лодыжки. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о преподавателе МГЛУ Надежде Тухтаровой.

Вторая пострадавшая, спутница Гулиева, получила перелом таза и сотрясение головного мозга.

Как пишет «Вечерняя Москва», 26-летний Эльмин Гулиев, известный также как рэпер Эллей, за несколько метров до столкновения проехал на красный свет со скоростью около 110 километров в час. Тем не менее, молодой человек убежден в своей невиновности.