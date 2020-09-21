Попова: Новые ограничительные меры из-за COVID-19 в России не требуются

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с заражениями COVID-19 в целом стабильная и не требует введения новых ограничительных мер. Рост числа заболеваний на данный момент связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона. Об этом пишет «ТАСС».

«Сегодня эпидемическая ситуация ситуация в стране остается стабильной, рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране. Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — сказала Попова на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

Напомним, что только за минувшие сутки в столице было выявлено 915 новых фактов заражения ковидом, а всего по России зарегистрировали 6 196 новых случаев заражения.