Главред дагестанского журнала о правах женщин покинула республику из-за угроз

Главред журнала о положении женщин в северокавказском обществе Daptar Светлана Анохина временно покинула Дагестан из-за поступающих угроз. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на журналистку.

10 сентября полиция субъекта отказалась возбуждать уголовное дело по факту поступления угроз в отношении Анохиной. Владелец номера, с которого поступали угрозы, не признал своей причастности. Так, в МВД отказались возбуждать дело «за недостаточностью оснований».

Анохина в своем Instagram настаивает, что полиция прикрывает человека, который звонит ей и угрожает «разобраться с феминистками».

«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время. Так как я не получила решения об отказе в возбуждении уголовного дела, я не могу подавать в прокуратуру, в МВД по республике», — говорит журналистка.