Создательнице феминистского портала на Северном Кавказе поступают угрозы убийством

Главный редактор портала о правах женщин на Северном Кавказе «Даптар» Светлана Анохина сообщила, что ей поступают угрозы убийством от мужчины, пишет «Кавказ.Реалии».

Анохиной позвонили 22 июля, мужчина представился Далгатом Умахановым. По его словам, ему поручено «разобраться со всеми феминистками». Журналистка предложила ему встретиться, на что получила угрозы о смертельной расправе.

Женщина обратилась в МВД и передала правоохранителям запись разговора. В полиции заверили, что начали проверку по этому инциденту.

Издание «Даптар» рассказывает об уязвимости женщин на Северном Кавказе. В частности, во многих текстах критикуется отношение силовиков к делам о домашнем насилии и «убийствах чести».