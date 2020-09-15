Мосгорсуд признал законным арест Сафронова из-за тяжести статьи

Судья Мосгорсуда Евгения Жигалева признала законным продление ареста для советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, пишет РБК.

При этом единственным аргументов, на котором было основано решение, стала тяжесть статьи. Напомним, Сафронова обвиняют в госизмене. Никаких документов предоставлено не было.

«На наш взгляд, следствие явно имеет обвинительный уклон, и единственная его задача — месть за профессиональную деятельность Ивана», — говорит адвокат Дмитрий Катчев.

До вступления в должность советника главы «Роскосмоса» Иван Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях».