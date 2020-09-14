Главе белорусской католической церкви сообщили, что его паспорт аннулирован

Погранкомитет Беларуси объявил митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, что его паспорт недействителен.

«Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным», – цитирует «Коммерсантъ» ответ Погранкомитета на обращение Кондрусевича, который попросил МВД республики прояснить ситуацию.

Напомним, Кондрусевича не пустили в Белоруссию, когда он возвращался из заграничной поездки, без объяснения причин. При этом митрополит является гражданином республики.