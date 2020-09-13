Силовики ночью заблокировали выход из клуба "Мутабор" в Москве

В Москве минувшей ночью силовики в форме СОБРа заблокировали выход из ночного клуба «Мутабор», передает «Медиазона».

В ночь с 12 на 13 сентября в заведении проходила вечеринка творческого объединения Arma. Прибывшие на мероприятие бойцы в масках никак не объясняли причину визита. При этом тем, кто находился вне помещения, не мешали уйти.

«Все супер, товарищи из МВД заехали на огонек, поздравить, так сказать», — пишет один из подписчиков «Мутабора» в Instagram.

В сообществе клуба в Facebook сообщили, что они вновь открыты и работают на вход и продолжат сорванную вечеринку. Команды, которые не успели выступить минувшей ночью, дадут концерты сегодня.