Фото в статье: кадры из фильма "Новые мутанты" / скриншоты с YouTube

"Новые мутанты" – сумбур из элементов хоррора, фильмов Хьюза и романов Кинга
Фото в статье: кадры из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

"Самая обаятельная и привлекательная" извинялась перед Ельциным за Урал
Новак Джокович // Фото: Global Look Press

Неспортивное поведение: Кремлю есть чему поучиться в случае с дисквалификацией Джоковича
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Александр Чухлебов: Путин попал под контроль некой могущественной группировки
В центре внимания
Фото: Global Look Press, коллаж Sobesednik.ru
"У Лукашенко мозаичная психопатия": Андрей Бильжо поставил диагноз Батьке
"Деньги возят чемоданами": сколько стоит лечение Навального в "Шарите"
Птицын Лебедеву – товарищ? Кто возглавит Мосгорсуд после Ольги Егоровой

Новости дня

11 сентября, пятница

[22:03]В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала
[21:20]В Москве полиция попросила активистов возлагать цветы у Соловецкого камня днем
[20:40]Пенсионерку из Якутии не стали судить за сообщения о облучающих 5G-вышках
[19:58]App Store по требованию СБУ удалил приложения ВГТРК на территории Украины
[19:29]Навальный мог быть отравлен более жестким вариантом "Новичка"
[18:49]30% зумеров рунета стараются сортировать мусор
[18:31]Служба безопасности Украины начала расследование 15 новых дел против Порошенко
[18:07]От Москальковой и Пушкиной требуют добиться госзащиты для жертв домашнего насилия
[17:56]Уволился главный судмедэксперт РФ. Он участвовал в исследовании отравления Навального
[17:28]У жителей байкальского села, попавшего в состав нацпарка, хотят отобрать землю
[17:03]В Екатеринбурге потребовали пресечь борьбу "казаков" с ЛГБТ-гражданами
[16:01]В реанимацию можно будет попасть не только родственникам пациентов
[15:56]Ольга Егорова подала в отставку. Нового главу Мосгорсуда назначит Путин
[15:19]Бывшего первого вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
[15:16]Потерянную силовиками спутницу Навального не искали. Они даже не знают её имени
[15:03]Прокуратура выясняет причины обрушения потолка в спортзале школы Стерлитамака
[15:01]Общее число самозанятых москвичей увеличилось на 90% чуть более чем за полгода
[14:43]В Москве сообщили о возбуждении дела против высокопоставленного чиновника
[14:33]Памфилова: Выборы будут честными, только если наблюдатели дежурят по ночам
[14:15]Минпромторг не одобрил идею о ценниках в магазинах за вес и за единицу товара
[14:02]Договор с Японией стал первым для Британии крупным соглашением после Brexit
[13:45]На УИК №466 в Рязанской области люди голосуют в продуктовом магазине
[13:43]Центр Сербского примет участие в исследовании об алкоголизации на карантине
[13:25]"Согласен с Мао": Андрей Кончаловский осудил развенчание культа личности Сталина
[13:03]Песков: Лукашенко прилетит к Путину в понедельник. Место пока под вопросом
[12:46]Лишь 13% россиян хотят привиться от COVID. Почти половина не сделают этого никогда
[11:55]Алексиевич просит ООН направить миссию для фиксации препятствования работе СМИ
[11:48]Находящихся в РФ более 30 дней мигрантов могут обязать делать отпечатки пальцев
[11:37]МВФ отказался выдавать Лукашенко почти $1 млрд на поддержку экономики в пандемию
[11:37]Захарова: РФ не вмешивалась и не будет вмешиваться в электоральные процессы США
[11:26]Аналитики Morgan Stanley: в ближайшие 10 лет юань станет третьей мировой валютой
[10:45]МВД просит Германию пустить их следователей к Навальному для проведения проверки
[10:30]Трамп рассказал о наличии у Вашингтона неизвестного никому "невероятного" оружия
[10:15]За фальсификации на досрочном голосовании за 5 лет реальный срок не получил никто
[09:36]Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений
[09:02]Сотрудники белорусской IT-компании записали видео после ареста их коллег
[08:23]Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября

10 сентября, четверг

[21:59]В Москве на три месяца продлили срок ареста фигурантам дела о торговле детьми
[21:15]В физическую устойчивость Трампа и Байдена в США верят больше, чем в психическую
[20:37]Российские власти приняли решение об открытии границы с Южной Осетией

Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яркая оригнальность с оттенками ранней осени: ТОП-3 суперблюд для сладкоежек

В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала

Общество
22:03, 11 сентября 2020

В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала

Полиция Дагестана отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством по факту обращения редактора женского сайта Daptar Светланы Анохиной. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на журнал.

Анохина в июле обращалась в МВД по причине того, что получает сообщения от человека, представляющегося фамилией Умаханов. Он угрожает ей смертельной расправой за деятельность по работе над порталом о правах женщин на Северном Кавказе.

В МВД решили, что нет достаточных оснований для возбуждения дела. В пресс-службе УМВД сообщили, что материал направлен в прокуратуру для рассмотрения обоснованности принятого решения.

При этом Светлана Анохина утверждает, что не получала письменного уведомления об отказе в возбуждении дела.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала
Нет изображения

Общество

В Москве полиция попросила активистов возлагать цветы у Соловецкого камня днем
Нет изображения

Общество

Пенсионерку из Якутии не стали судить за сообщения о облучающих 5G-вышках
Политика
"Чечня пробила дно": враг Кадырова №1 – об оппозиционере, посаженном на бутылку
Михаил Делягин: Собянина могут заменить на человека, который значительно хуже него
Евгений Ройзман: Прямые выборы мэров – заноза для всех путинских холуев
Украинский политолог рассказал, кто может стать следующим президентом Украины
Общество
Сын адвоката Пашаева нарушает ПДД и "бьет" машины. Его ищут приставы
Виноват ли Пашаев в приговоре Ефремову? Быков объяснил суровое решение судьи
"Кремль. Путину". Сохраните омский дендросад!
"Ефремов на нарах мог покончить с собой": как актер провел первую ночь в тюрьме
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Известный со времен римского права принцип non bis in idem – никто не может быть дважды осужден за один и тот же проступок – закреплен в российском и международном праве. Но на жителя Екатеринбурга, вышедшего на пикет в поддержку хабаровчан, он, видимо, не распространяется

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Понятно, что школьные расстрелы всегда были проблемой Штатов, где оружие в свободной продаже; если это добралось до нас, дело плохо, но это в конце концов индивидуальный террор, мало ли сумасшедших или затравленных! А вот если это, как нам сообщили, организованная группа, да еще идейная, да еще вооруженная, – чем тогда наше время лучше проклятых девяностых?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Грешно пинать немолодого кумира на скамье подсудимых, говорят иные. А кумиру разве не полагается вести себя достойно и по-мужски, а не быть после всего, что случилось, извините, хитрожопой размазней? Ведь и последнее слово Ефремова не означает, что он искренен. Вполне возможно, что судебная свита Михал Олегыча просто решила сделать ставку на то, что судья скостит горе-актеру несколько лет

Культура и ТВ
Лидер "Ногу свело!" рассказал, почему поддержал белорусов в Нью-Йорке
"Я тебя уничтожу!": как Гафт подрался с Шурочкой из "Служебного романа"
День рождения Табакова перенесли на 7 ноября: "Вечерний Ургант" готовит сюрприз
Борис Клюев в одном из последних интервью: Я три раза был женат. Ясно, что где-то есть компромат...
Шоу-бизнес
Дима Билан шокировал поклонников резкой сменой образа с красными волосами
15 тысяч за "шапку Лолиты": мошенники продают в Сети вещи звезды
Алексей Панин: У меня нет денег на переезд дочери в Испанию!
"Любовнику" Волочковой пробили голову. Он обвиняет ее адвоката

Здоровье
Из-за вейпинга подростки хуже переносят коронавирус
Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить
Чтобы не заразиться COVID-19, нужно говорить тише
Названа лучшая диета для защиты от ревматоидного артрита
Туризм
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов: Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото в статье: Анатолий Салунов, соцсети
Концлагерь "Березка", или Как я собирал холодильники в Подмосковье
Фото: Instagram
Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и офицера КГБ
Фото: Global Look Press
Соловей об отмене "Прямой линии": здоровье Путина не позволяет долго общаться
Фото: скриншот Youtube
Быков критикам Ефремова: Я, еврей, научу вас – русские не злорадствуют над сидельцами

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Илья Золкин
"Написала на груди "Автограф здесь!":
жена Макаревича рассказала о его соблазнении
Андрей Ильин // фото: Global Look Press
Андрей Ильин о пенсионной реформе:
"Приятно, что мне продлили молодость"
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и генсек СССР Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945 год
Андрей Житинкин о последней роли Клюева:
Для Рузвельта Борису даже грима не нужно
Регина Дубовицкая и Михаил Евдокимов // фото в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Мише Евдокимову я кричала: "Не ходи туда!"
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута:
Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Фото: Instagram
"Тимур женат на маме": звезды назвали причину расставания Тимати и Решетовой
Настасья Самбурская // Фото в статье: Instagram
"Прекрасные пимпочки": Настасья Самбурская снимала рекламу, но порадовала фанатов сосками
скриншот Instagram
Чья грудь красивее? Жены Малкина, Мамаева, Тарасова, Погребняка померились бюстами
Фото: Instagram
"Интима не дам!": звезда "Холостяка" получила от Абрамовича непристойное предложение
Фото: Агентство новостей "Москва"
"Выперла меня из спектакля": Садальский обвинил Марину Неелову в интригах
Анатолий Вассерман / Фото: скриншот Youtube
Анатолий Вассерман рассказал, почему Навальный именно сейчас "неожиданно вышел из комы"
Эксперты рассказали об эволюции обращения мусора в России
Александр Сытин
"Педофил на доверии"
Фото: depositphotos
Фирма веников навяжет: житель села под Владивостоком открыл бизнес для любителей бани
Global Look Press
"Добрые крышечки" помогают и людям, и природе
^