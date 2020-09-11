В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала

Полиция Дагестана отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством по факту обращения редактора женского сайта Daptar Светланы Анохиной. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на журнал.

Анохина в июле обращалась в МВД по причине того, что получает сообщения от человека, представляющегося фамилией Умаханов. Он угрожает ей смертельной расправой за деятельность по работе над порталом о правах женщин на Северном Кавказе.

В МВД решили, что нет достаточных оснований для возбуждения дела. В пресс-службе УМВД сообщили, что материал направлен в прокуратуру для рассмотрения обоснованности принятого решения.

При этом Светлана Анохина утверждает, что не получала письменного уведомления об отказе в возбуждении дела.