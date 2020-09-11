Сотрудники белорусской IT-компании записали видео после ареста их коллег

Работники успешного технологического стартапа PandaDoc, резидента «Парка высоких технологий», записали видеообращение, чтобы выразить свою солидарность с арестованными коллегами и выступить против массовых репрессий на улицах Беларуси.

«Каждый день в нашей стране происходит беспрецедентное нарушение всех законов и прав человека», — говорит одна из них. «Мы не хотим, чтобы умные и талантливые люди были вынуждены покидать Беларусь», — считает другой. «Нас называли будущим Беларуси, а теперь крадут будущее у нас», — отмечает третий. «Если человек борется за правое дело, ему не нужно прятать свое лицо», — поясняет техлид компании, снимая с лица маску.

Они считают, сотрудников их компании арестовали по политическим мотивам из-за заявления основателя PandaDoc Микиты Микадо, обещавшего оказать финансовую помощь сотрудникам силовых структур, которые откажутся исполнять преступные приказы начальства. Он также объяснял, что многие силовики не могут просто так уволиться из-за долгов за обучение в десятки тысяч долларов, которые они вынуждены отрабатывать. После этого по подозрению в хищении на два месяца арестовали бухгалтера белорусского отделения PandaDoc Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и менеджера по персоналу Владислава Михолапа.

«Теперь PandaDoc требуется наша солидарность», — говорится в обращении. «Сотрудники PandaDoc не единственные IT-специалисты, которые пострадали от репрессий», — уверяют они, отмечая, что если прийти могут за каждым, не стоит бояться проявлять солидарность из-за страха задержания людьми в балаклавах.