Ресурсы Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) хотели использовать для протестов в нескольких регионах, заявил глава комиссии Совета федерации по защите суверенитета и по предотвращению вмешательства в дела России Андрей Климов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перемещение Навального в Берлин в состоянии комы он связал с тем, что ему якобы не удалось организовать протесты в регионах.

«Внутри России основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого "умного голосования" был призван гражданин Навальный», — рассказал Климов журналистам.

По словам сенатора, ФБК планировал «разжечь протестные настроения» на фоне событий в Хабаровске и Белоруссии. Он отметил, что ФБК признан иноагентом, однако ранее глава ФБК Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК из-за судебного долга перед ООО «Московский школьник».

По мнению господина Климова, оппозиции не удалось добиться того эффекта, на который «рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры», передает агентство его слова. «Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое "отравление" с последующей срочной эвакуацией в Берлин»,— сказал сенатор.

Климов также отметил вмешательство в дела России со стороны Германии и стран НАТО, которые заявили, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». «ФРГ не торопится передать необходимые доказательства российской стороне, но вместе с коллегами по НАТО выставляют Москве разнообразные требования, носящие характер вмешательства во внутренние дела РФ», — заявил он.

Алексей Навальный находлися в коме с 20 августа до 7 сентября. 22 августа он был транспортирован из омской больницы в берлинскую. По мнению немецких врачей, он был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские врачи это отрицают и считают, что болезнь могла быть связана с диетой, воздействием температуры или другими факторами, например, отсутствием завтрака.