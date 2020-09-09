"Заново учится есть и ходить": врач рассказал про состояние Навального после комы

Врач, фармаколог, патологоанатом, писатель, медицинский эксперт Александр Эдигер рассказал Sobesednik.ru, что происходит со здоровьем Алексея Навального после выхода из комы.

– Какие последствия могут быть после двухнедельной комы?

– Если человек находится в состоянии комы даже в течение нескольких недель, но при этом остается под наблюдением врачей, в условиях реанимации, то последствия будут минимальные, либо даже нулевые. Так как техника устранения последствий комы прекрасно отработана.

Если, разумеется, предварительно не было чего-то очень тяжелого — инсульта, обменного заболевания или сосудистой катастрофы.

– Столь длительная кома, как у Навального, – это разве не редкий случай?

– Кома давно стала понятием бытовым. Но любая кома ставится и ведется врачами-реаниматологами абсолютно специфично, то есть соотносимо с каждым индивидуальным случаем.

– Сколько занимает восстановление?

– За несколько дней вполне реально перевести человека в состояние средней тяжести, либо удовлетворительное.

– А в состояние здорового человека, как было до комы?

– Состояние абсолютно здорового человека быстро вернуть не получится после нескольких дней или недель лежачего состояния.

Все нужно восстанавливать – кровообращение, потребление пищи, речевых, двигательных навыков, – объясняет врач. – Нужна целая система восстановления, которая учитывает исходное состояние больного.

Но в целом здесь существуют и уже давно применяются вполне успешные методики. Такое лечение занимает несколько недель, после которого вполне возможно полное восстановление до исходного состояния.