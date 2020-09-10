Екатеринбург может вернуть прямые выборы мэра – Песков видит плюсы и минусы

Сегодня инициативная группа жителей Екатеринбурга сдала больше 13 тысяч подписей горожан, которые поддержали инициативу вернуть прямые выборы мэра, об этом сообщает движение «За прямые выборы мэра Екатеринбурга!» в своем Twitter. Теперь законодательное собрание в соответствии с местным законодательством обязано рассмотреть это предложение.

Журналисты местного издания It’s My City попросили прокомментировать это событие пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Не буду озвучивать никакую позицию [Кремля]. Но напомню, что неоднократно многие регионы сталкивались с ситуацией, когда власти областного центра и региона находились в противостоянии, и это мешало развитию территории», — пояснил он, отметив, что местные власти должны отреагировать на эту инициативу в соответствии с законом.

«Я не исключаю, что у этого [прямых выборов мэра] может быть и позитивная сторона», — сказал также Песков в ответ на замечание корреспондента, что ранее подобные противоречия наоборот «держали власть в тонусе» и это позитивно отражалось на её работе.

Предложение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга несколько лет назад внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Прошедшие в городе митинги также не повлияли на решение местного заксобрания, которое одобрило предложение. После этого в мае 2018 года эту должность показательно покинул популярный политик Евгений Ройзман: «Не стану в этом участвовать в этом. Подал в отставку», — писал он тогда, назвав такое решение «предательством» депутатов.