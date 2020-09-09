ЕГЭ по английскому так и не станет обязательным. Отказ одобрили в Минпросвещения

В список обязательных предметов при государственной итоговой аттестации не станут вносить английский язык. Отказ от такой инициативы одобрил совет по федеральным государственным образовательным стандартам при министерстве просвещения России.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в пресс-службе ведомства (цитата по РИА Новости).

При этом там не уточняют, что речь идет именно об отмене ЕГЭ, однако «Ведомости» пишут, что решение касается именно отказа от идеи обязательного ЕГЭ по английскому. Ранее в министерстве уже заявили, что не поддерживают эту инициативу.

Также до этого планировалось, что ЕГЭ по английскому станет обязательным с 2022 года, а ОГЭ (после 9-го класса) — уже с 2020.