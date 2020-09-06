МЧС напомнило россиянам о проветривании погребов

МЧС подготовило пресс-релиз, в котором напомнило жителям России об опасности использования непроветренных погребов. Часто специалисты сталкиваются с ожогами, отравлениями и даже смертями в связи с интоксикацией природными газами, которые бывают в любых погребах, пишут «РИА Новости».

Август и сентябрь — самые опасные месяцы, посколькую люди начинают работать с заготовками на зиму. Ни в коем случае нельзя опускать продукты собственного приготовления в одиночку. Всегда сверху, над погребом, должен находится человек, который контролирует состояние того, кто спустился вниз.

«Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу свет или спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, "помешивая" воздух, как чай в стакане"», — поясняют спасатели. Также один из методов — опускать и поднимать на веревке из погреба пустое ведро.

Опасные природные газы и отсутствие кислорода скапливаются как в бетонном, земляном, так и в деревянном погребах.

Ни в коем случае нельщя сушить погреб огнем, поскольку это может привести к взрыву. Для данной цели достаточно обычного проветривания.