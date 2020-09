В Англии экоактивисты блокируют типографии, протестуя против медиамагнатов

Экоактивисты из группы Extinction Rebellion (XR) заблокировали доступ к двум типографиям в Хартфордшире и недалеко от Ливерпуля, которые выпускают издания компании News Corp (входят издания The Sun, The Times, The Sun On Sunday and The Sunday Times). Она принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку.

Из-за акции газеты так и не попали в киоски и подписчикам или будут доставлены с опозданием, так как издателям пришлось перенаправлять логистику через другие типографии. Как с иронией отмечет Sky News, из-за протестующих британцы не смогли сегодня утром прочитать интервью сэра Дэвида Аттенборо, рассказавшего, почему он поддерживает XR и как ему помочь.

Также пострадали Daily Telegraph и Sunday Telegraph, Daily Mail и Mail On Sunday, London Evening Standard и отдельные приложения The Guardian.

Многие газеты принесли извинения своим читателям и заверили, что делают всё возможное для скорейшего распространения прессы.

«Демократия не может функционировать, когда основными средствами массовой информации управляет небольшая, нерепрезентативная группа общества, которая лежит в одной постели с политиками и представителями добывающих компаний»,

— объясняет один из протестующих. Он также поясняет, что СМИ должны каждый день выходить с обложками, посвященными экологическим проблемам, а вместо этого они её игнорируют или даже «сеют семена отрицания» климатических тем: «Они процветают за счет поляризации и разделения. Они сеют ненависть, чтобы отвлечь нас, активно извлекая выгоду из этого разделения». Таким образом, объясняет он, XR намерена показать, что газетный рынок уязвим перед ними.

Всего в ходе акции были задержаны 63 человека. Местная полиция сообщает, что занимается защитой прав как протестующих, так и пострадавших от их действий граждан.

Британские политики склоняются к негативным высказываниям в адрес активистов.

«Свободная пресса жизненно важна для того, чтобы заставить правительство и другие влиятельные институты отчитываться по вопросам, имеющим решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу с изменением климата. Совершенно недопустимо пытаться таким образом ограничить доступ общественности к новостям»,

— пишет в своем Twitter премьер-министр Борис Джонсон.

Глава МВД Прити Патель также заявила, что подобное поведение со стороны активистов XR «недопустимо», назвав это «атакой на прессу, общество и демократию».