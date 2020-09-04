Басманный суд рассматривает заявление юриста ФБК о покушении на Навального

Следственный комитет России дал поручение Западно-Сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников Алексея Навального о том, что на него совершили покушение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Басманного суда Москвы Евгению Николаеву.

Разбирательство началось после подачи юристом Фонда борьбы с коррупцией Вячеславом Гюмади заявления в СК «о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля». Следователь не сообщил Гимади результаты проверки, поэтому он решил обратиться в Басманный суд Москвы, где сейчас рассматривается его жалоба.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что отравление Алексея Навального может расценивается как применение химического оружия, если против него действительно использовали нервно-паралитическое вещество из семейства «Новичок».