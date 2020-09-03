Стал известен приговор Ефремову: ясновидящая рассказала, какой срок получит актер

3 сентября Михаил Ефремов признал вину в совершении пьяного ДТП. Как это повлияет на приговор и что ждет его дальше?

По просьбе Sobesednik.ru в будущее актера заглянула таролог, ведунья, звездный парапсихолог Саона.

Саона / фото: из личного архива

– Я сразу поняла, что все «доводы» Ефремова, которые он приводил в качестве оправдания, его сомнения в том, что он сидел за рулем в тот роковой вечер, – сущая ерунда, – заявила Sobesednik.ru ясновидящая. – За рулем был он, и сам Михаил это наконец подтвердил. Карты также показывают мне, что он был в полностью неадекватном состоянии.

Однако, по словам таролога, артист скорее всего сумеет избежать тюрьмы.

– С точки зрения эзотерики, он вдвойне должен быть наказан, – продолжает Саона. – Дело в том, что если человек уходит от наказания заслуженного и справедливого, Вселенная может направить в его сторону еще большие проблемы и испытания. А это уже может распространиться не только на него лично, но и на всю его семью.