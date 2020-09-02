Акция "Дети вместо цветов" за 1 сентября собрала 14 миллионов рублей

Более пятисот населенных пунктов уже приняли участие в ежегодной акции «Дети вместо цветов», передает Агентство социальной информации.

В рамках акции родители школьников закупают для классного руководителя в школе на 1 сентября один букет цветов, а все сэкономленные средства переводят на счет благотворительной организации.

В этот раз к благотворительному мероприятию присоединились родительские группы из Беларуси, Кыргызстана, Израиля, Узбекистана, Казахстана, США и Украины.

Фонды помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Дом с маяком» и «Вера». Так за первый день акции на счет поступило 14 миллионов рублей. Это промежуточный итог. Окончательная сумма называется в конце года.

По данным ВЦИОМ, 79% россиян поддерживают такие акции.